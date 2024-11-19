Karadeniz yine kabusu yaşıyor: Rize'de heyelan: Ölü ve yaralılar var
Rize'nin Çayeli ilçesinde sabaha karşı meydana gelen heyelanda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Rize Valisi Baydaş, 64 dairenin tedbir amaçlı tahliye edileceğini açıkladı.
Kaynak: İHA/DHA
Alınan bilgiye göre, Eskipazar Mahallesi'nde yan yana bulunan 7 katlı apartmanların arka kısmındaki istinat duvarı sabah saat 05.30 sıralarında şiddetli yağışlar nedeniyle çöktü.
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Çöken istinat duvarı apartmana zarar vererek 1. katta ailesi ile birlikte oturan Yakup B.’ın (35) bulunduğu dairenin içine girdi.
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Kopan duvar ve toprağın altında kalan Yakup B. evinde hayatını kaybederken, aynı aileden 4 kişi de yaralandı.
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Heyelandan zarar gören binada oturan vatandaşlar için tahliye işlemi başlatılırken, dairelerde yaşayan şuana kadar 15 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.
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