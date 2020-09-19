Denizlerde yüzler gülüyor ! Palamut bolluğu yaşanıyor

'BU SENE BOLLUK BEKLİYORUZ' Sinoplu balıkçı Olcay Karabulut da, "Şu anda tezgahlar çok canlı ve çok güzel. Ayın 1’inde sezonumuz başladı. Ama havaların sıcak olmasından dolayı balığımız az çıkıyor. Karadeniz Bölgesi’nin her yerinde parça parça balık alıyorlar. Gırgırlar balık bulamıyor. Difanalar, salmalar günde 300- 400 kasa balığı Sinop’ta biriktiriyor. Balık az, ancak Sinop ilçelerine yetiyor. Bu sene çok balık olacağına da eminiz. Çok umutluyuz. Sezon daha yeni başladı, bundan 20 gün sonra şu 10 TL’ye, 7,5 TL’ye sattığımız balıkları 5 TL, 4 TL’ye satacağız. Bu sene çok bolluk bekliyoruz. Hamsi hariç, çinakop, sarıkanat, barbunya, mezgit çok bol olacak" diye konuştu. Karabulut, tezgahlarda palamudun 6 TL, 7,5 TL ve 10 TL’ye satıldığını ifade etti.