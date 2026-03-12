Karadeniz’de 2 yeni sondaj başlıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz’de nisan ayında iki yeni rezerv ve keşif sondajına başlayacaklarını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak Filyos Limanı'nda bulunan Yıldırım sondaj gemisinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin milli enerji hamlesinin rotasını çizdi. Nisan ayı itibarıyla Karadeniz'de iki ayrı noktada daha sondaj çalışmalarına başlanacağını duyuran Bayraktar, filoya yeni katılan Yıldırım sondaj gemisinin ilk görevine hazır olduğunu belirtti. Sakarya Gaz Sahası'nın Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmada kilit rol oynadığını ifade eden Bakan Bayraktar, bölgedeki çalışmalarla 8 milyon haneye yerli doğal gazın ulaştırılacağını belirtti. Bakan Bayraktar, ziyaretinin ardından Yıldırım sondaj gemisi personeliyle sahur yaparak sahadaki emekçilere moral verdi.
Bakan Bayraktar’ın paylaştığı bilgilere göre Karadeniz’deki faaliyetler genişliyor:
Yeni Sondajlar: Fatih ve Abdülhamit gemileri ile Nisan ayında iki yeni keşif sondajına başlanacak.
Üretim Hedefi: Sakarya Gaz Sahası’nda devam eden çalışmalarla bu yıl içerisinde doğal gaz üretiminin iki katına çıkarılması planlanıyor.
Yüzer Üretim Platformu: Osmangazi gemi yüzer üretim platformunun hazırlıkları sürüyor.
Küresel jeopolitik risklerin Türkiye’nin kendi enerjisini üretme ihtiyacını daha da artırdığını belirten Bayraktar, "Milli enerji ve maden politikamızla Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.
Somali: Çağrıbey gemisi Somali'de görev yapmak üzere yola çıktı.
Pakistan: Oruç Reis gemisi, Pakistan bölgesinde sismik çalışma yapmak üzere hazırlık aşamasında.
Hedef: 2028 yılına kadar 3'üncü fazı devreye alarak Sakarya Gaz Sahası'nı tam kapasiteyle işletmek.