Karadeniz'de fırtına alarmı: Balıkçı tekneleri limana sığındı

'YAKLAŞIK 100 TEKNE VAR'

Şengün Gemi Sanayi yöneticilerinden Kenan Şengün, fırtınadan dolayı rıhtıma sığınan yaklaşık 100 teknenin olduğunu belirterek, "Teknelerimiz rıhtımımıza sığındı. Sürmene Limanı'ndalar, burada yaklaşık 100 tane tekne var. Kimisinin ağlarında arızaları var, kimisinin cihazları, kimisinin makinelerinde arızalar var. Teknik arızalar meydana gelmiş durumda. Onları tamir ediyorlar. Tersanemiz olarak en güzel hizmeti vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Kendi bölge kayıklarımız olsun, Marmara'dan gelen kayıklarımıza da en güzel hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bölgemizde rahat bir şekilde çalışmaları için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.