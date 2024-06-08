Karadeniz'de göl manzaralı turizm tesisi inşaatı tepki çekti

Aralarında imza kampanyası da başlatan halkın dilekçesinde “Yetki alanınızda bulunan Sis Dağı Yaylası Sandıklı Gölü mevkini mesire alanı olarak planladığınızı ve tesisler yapıp işletmek için kiraladığınızı bölge halkı olarak öğrenmiş olmaktayız. Çevrede konaklayan halk bu alanın doğallığını korumuştur. Bu alanda yapılması tasarlanan yapılar, endemik bitki çeşitlerini ve muhteşem görüntüyü ile oba sakinlerini rahatsız ve huzursuz edeceğinden, doğal tabiatın bozulmaması için mesire alanı proje kapsamının iptal edilip, her kesimden halkın kullanabileceği, doğallığı ile kalmasını arz ve talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi.