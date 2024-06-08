Karadeniz'de göl manzaralı turizm tesisi inşaatı tepki çekti
Trabzon ile Giresun sınırında yer alan 2 bin 180 rakımlı Sisdağı Yaylası Sandık Gölü çevresinde inşası devam eden turizm tesisi, endemik bitki türlerine zarar verildiği gerekçesiyle tepki çekti. Projenin iptali için eylem yapan vatandaşlar, ''Uzungöl'ün içler acısı halini hepimiz görüyoruz. Bundan ders almalıyız. Başka yerleri de turizm adı altında çöplüğe çevirmemek gerekiyor'' dedi.
Denizden 2 bin 180 metre yükseklikteki Sis Dağı Yaylası’nın Giresun'un Çanakçı ilçesi sınırlarında kalan Sandık Gölü çevresinde 7 dönümlük alan, turizm tesisi inşası için özel bir şirkete kiralandı. Şirket, göl manzaralı alanda 11 bungalov, restoran ve satış yeri yapmak için proje hazırlatıp, iş makineleriyle çalışma başlattı. İnşaat çalışmaları süren bölgedeki projede bungalovların plansız yapılmasının bölgenin doğal yapısına ve endemik bitki türüne zarar vereceğini öne süren yaylada yaşayanlar ve bazı çevreciler, Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'ne dilekçe vererek, projenin iptalini istedi.
Aralarında imza kampanyası da başlatan halkın dilekçesinde “Yetki alanınızda bulunan Sis Dağı Yaylası Sandıklı Gölü mevkini mesire alanı olarak planladığınızı ve tesisler yapıp işletmek için kiraladığınızı bölge halkı olarak öğrenmiş olmaktayız. Çevrede konaklayan halk bu alanın doğallığını korumuştur. Bu alanda yapılması tasarlanan yapılar, endemik bitki çeşitlerini ve muhteşem görüntüyü ile oba sakinlerini rahatsız ve huzursuz edeceğinden, doğal tabiatın bozulmaması için mesire alanı proje kapsamının iptal edilip, her kesimden halkın kullanabileceği, doğallığı ile kalmasını arz ve talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
YAYLADA PROJEYE TEPKİ EYLEMİ
Yayla halkı ve çevrecilerden oluşan 50 kişilik grup, bölgeye çıkarak tepki gösterdikleri projenin iptali için eylem yaptı. Ellerinde 'Doğa katliamını durdurun', 'Yaşam alanlarımıza dokunmayın', 'Atalarımızın anılarını yok etmeyin' dövizleri taşıyan grup, inşaat alanı çevresindeki güvenlik şeridini kopararak, içeri girmek istedi. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, grubun geçişine izin vermedi. Bu sırada Nusret Özendi, kucağındaki çocuğuyla jandarma ekiplerini aşıp, içeri girmeye çalıştı. Yaşanan kısa süreli gerginlik sonrası kalabalık farklı güzergahtan göl çevresine ulaşarak burada eylem yaptı.