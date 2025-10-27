Karadeniz'de hamsi bereketi: Fiyatları gören kilo kilo aldı
Rize'de havaların soğumasıyla bolca avlanan hamsinin fiyatı 35 TL'ye kadar düştü. Kampanya yapan balıkçılar, 3 kilo hamsiyi 100 liradan satışa sundu.
Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu bölgede denizlere ulaşan kar suyu, balık tezgahlarındaki çeşitliliği ve bolluğu artırdı.
Havaların soğumasıyla balıkçıların ağlarına bolca takılan hamsi 35 liradan tezgahlarda satışa sunulurken, istavrit 100, mezgit 200, sargan ile çinekop ise 400 liradan tezgahlarda yerini alıyor. Hamside fiyatının düştüğü görenler, sabah saatlerinde tezgah önünde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, kampanya kapsamında 3 kilo hamsiyi 100 liradan satın aldı.
'KAMPANYA YAPTIK'
Balıkçı Sönmez Birinci, "Hamside kampanya yaptık. Kilosu 35, 3 kilosu 100 lira' dedik. Halkımız bugün neredeyse bedava hamsiye doyuyor. Dün kilosu 150 liraydı. Bugün 3 kilo 100 liraya hamsi veriyoruz. Bütün Rize yesin. Hamsi bugün şahane" dedi.
Hamsi almak için tezgaha gelen Ali Rıza Yılmaz, "Piyasa güzel. Hamsi bedava, fiyatı çok uygun, hamsi almaya geldik. Karadenizli hamsiyi sevmez mi? Seviyoruz. Fiyatlar güzel" diye konuştu.