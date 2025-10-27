Karadeniz'de hamsi bereketi: Fiyatları gören kilo kilo aldı

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu bölgede denizlere ulaşan kar suyu, balık tezgahlarındaki çeşitliliği ve bolluğu artırdı.