Karadeniz'de heyelan alarmı: Bir mahalle komple boşaltıldı

Yoğun yağışlar Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdürüyor. Yağışlar özellikle Rize ve Artvin'in sahil kesimlerinde etkili olurken, Artvin'in Arhavi ilçesinde yağışlar sel ve heyelan riskini de beraberinde getiriyor.