Karadeniz'de iklim değişti böyle oldu: Çaylar beyaz tepeciklerin altında kaldı

Kaliteli bir hasat dönemi geçirildiğini aktaran Arslan, "Benim hatırladığım ve büyüklerimden duyduğuma göre daha önce bu kadar uzun bir hasat yaşamamıştık. Bu tabii ki havaların sıcak gitmesi ve iklim kriziyle alakalı oldu. Rize'de iklim krizinin olumsuzluklarının yanında kaliteli bir çay hasadı gerçekleştiriliyor. Tabii önümüzdeki yıllarda bu iklim krizini ne noktaya gider, onu bilemeyiz ama çok kaliteli, üzerine kar yağmış dünyada tek olan çay hasadı Rize'de yapılıyor" diye konuştu. (DHA)