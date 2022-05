Karadeniz'de İmamoğlu coşkusu! Binlerce kişi İmamoğlu'nu böyle kucakladı

KEMALPAŞA: “FARKLILIKLARIMIZLA ZENGİNLEŞELİM”

Hopa’dan yoğun ilgi altında ayrılan İmamoğlu’nun Artvin’deki son durağı Kemalpaşa oldu. Arhavi ve Hopa’da yaşanan coşku, Kemalpaşa sokaklarında da tekrar etti. “Bu yolculuk burada bitmez” diyen İmamoğlu, “Artvin'i yarım bırakmayız. Bir dahakine Borçka’sı, Ardanuç’u, Artvin merkezi, hepsini tek tek gezeceğiz. İl başkanlarıma söz veriyorum. Sevgili milletvekilim, Artvin'in her ilçesini tamamlayacağız gelecek sefere” şeklinde konuştu. Karadeniz ve Artvin coğrafyasından çok beslendiğini vurgulayan İmamoğlu, “Ben, bu coğrafyanın insanlarıyla çok sıkı dost oldum, yakın oldum. Bu coğrafya, çok karma kültürlere sahip. Artvin'in içine girersin, -yanlış, eksik söylemeyeyim- Gürcü’sünden tut, Laz'ından tut, Hemşinli’sine varıncaya kadar memleketin her tarafı bir kültür yumağı. Ben, bu güzel toprakların, güzel insanlarının dilinden, ekmeğinden, çorbasından, o güzel yüzünden, Metin Lokumcu’sundan, Kazım Koyuncu'sundan çok beslendim, çok. Ülkemiz için, cesaretimiz, memleketimiz için, hoşgörümüz, birbirimiz için insanları sevelim. Bir arada olmanın kıymetini bilelim. Farklılıklarımızla zenginleşelim. Bu memleketin 85 milyon insanını, bazen yüreği öyle geliyor ki bana hepsini kucaklasam; o kadar. Çünkü, bu memlekette şunu test ettik hep beraber: ‘Ben bilirim. Her doğruyu ben bilirim. En iyisini ben bilirim’ diyenden çok çektik. Ben de diyorum ki: Bu memlekette en doğrusunu, 85 milyon vatandaşımız bilir. En güzelini onlar bilir” dedi.