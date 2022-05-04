Karadeniz'de İmamoğlu coşkusu! Binlerce kişi İmamoğlu'nu böyle kucakladı

ARHAVİ: “MİLLETİN MANEVİYATI BENİMLE”

“Sabah kalkıyorlar Ekrem İmamoğlu. Akşam yatıyorlar Ekrem İmamoğlu. Ekrem balık yedi, Ekrem pide yedi, Ekrem süt içti, Ekrem yürüdü, koştu, zıpladı, oturdu… ‘Ekrem kadar taş düşsün’ diyeceğim… Demeyeceğim, demeyeceğim. Niye biliyor musunuz? Çünkü benim ağırlığım kilom kadar değil; altında ezilirler. Onları ezmek istemiyorum. Benim ağırlığım büyük. Çünkü milletin maneviyatı benimle. Niye yapıyorlar bunu? Çünkü başarı istemiyorlar. Çünkü hep karşı taraf yaratmak istiyorlar. ‘Ekrem vatan haini!’ Hadi ula, hadi işine bak. Allah’ın bir kulu, şuradaki bir vatandaş, herhangi birinize, ‘Ben senden daha vatanseverim’ deme hakkım var mı? Yok. Benim herhangi birinize, ‘Ben, senden daha inançlıyım’ deme hakkım var mı? Yahu arkadaş, bunların hepsinde bir terazi var, onları ölçüyor ona göre. Milliyetçiliği ölçülüyorlar, inancı ölçüyorlar. Bunlar, yolun sonuna gelmelerinin emareleri. Bu kadar kötülük üreten insanlara takılmayın. Vatandaş ona oy veriyor ya, aldatıyorlar ya vatandaşları; ola ki size yan gözle bakıyorlar. Ola ki size, ters bakıyorlar. Siz gidin onu kucaklayın. Gidin ona sarılın, öpün onu. Vatandaşı doğru yola bizler ikna edeceğiz. Sizler, 85 milyon bu ülkenin insanı, vatandaşın doğru yolu bulması konusunda hep birlikte mücadele edeceğiz.”