Karadeniz'de korkutan görüntü: 7 hortum birden oluştu

Yoğun kar yağışının yaşandığı yerler arasında bulunan Amasra ilçesinden görülen doğa olayı kameralara da yansıdı. Hortumların oluşması ve kaybolması anları saniye saniye kaydedildi.Bazı vatandaşlar sosyal medyada da ilgi gören görüntülerin kar yağışının şiddetini artmasına işaret ettiğini savunurken, kimileri de denizdeki fırtına ve soğuk havanın hortumlarda etkili olduğunu kaydetti.