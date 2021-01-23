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  3. 23 Ocak 2021 10:38

Karadeniz'de PKK'nın kış üslenmesine yönelik operasyon

Karadeniz kırsalında, sözde 'lider kadro'ları etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın olası kış üslenmesi ihtimaline yönelik hava destekli operasyon başlatıldı. Ordu’da komandolar terör örgütü mensuplarının konaklama ve barınma ihtimaline karşı eksi 10 derecedeki yaylalarda arazi ve evleri didik didik arıyor.

Karadeniz'de PKK'nın kış üslenmesine yönelik operasyon

Karadeniz’de, PKK'lı teröristlere yönelik Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde geniş çaplı kış operasyonları başlatıldı.

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Karadeniz'de PKK'nın kış üslenmesine yönelik operasyon

Timler, Karadeniz'in eğimli ve zorlu karla kaplı arazi koşullarında, sıcaklığın eksi 10 derece olduğu bölgelerde operasyonlarla iz sürüyor.

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Karadeniz'de PKK'nın kış üslenmesine yönelik operasyon

Türkiye'nin ilk keskin nişancı tüfeği 'Bora-12' ile Türk yapımı silahlı zırhlı personel taşıyıcı 'Ejder' kullanan askerler, yayla evlerini kontrol ediyor, araziyi didik didik tarıyor.

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Karadeniz'de PKK'nın kış üslenmesine yönelik operasyon

Operasyonlarda insansız hava aracı (İHA) ile dron da kullanılıyor.

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