Karadeniz'de PKK'nın kış üslenmesine yönelik operasyon
Karadeniz kırsalında, sözde 'lider kadro'ları etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın olası kış üslenmesi ihtimaline yönelik hava destekli operasyon başlatıldı. Ordu’da komandolar terör örgütü mensuplarının konaklama ve barınma ihtimaline karşı eksi 10 derecedeki yaylalarda arazi ve evleri didik didik arıyor.
Karadeniz’de, PKK'lı teröristlere yönelik Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde geniş çaplı kış operasyonları başlatıldı.
Timler, Karadeniz'in eğimli ve zorlu karla kaplı arazi koşullarında, sıcaklığın eksi 10 derece olduğu bölgelerde operasyonlarla iz sürüyor.
Türkiye'nin ilk keskin nişancı tüfeği 'Bora-12' ile Türk yapımı silahlı zırhlı personel taşıyıcı 'Ejder' kullanan askerler, yayla evlerini kontrol ediyor, araziyi didik didik tarıyor.