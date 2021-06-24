Karadeniz'de sıcak anlar... Rusya görüntüleri paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Kırım yakınlarına gelen İngiliz savaş gemisine ait görüntüleri paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından İngiliz savaş gemisi HMS Defender’a ait görüntüleri yayımladı.
Bakanlık görüntüleri, “Karadeniz Filosu ve Federal Güvenlik Servisi Sınır Muhafaza Servisi tarafından, İngiliz HMS Defender savaş gemisinin, Rusya sınırını ihlalinin önlenmesine dair görüntü” açıklamasıyla paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından işletilen, devlete ait bir Rus televizyon ağı Zvezda TV’de yer alan haberde, dün yerel saatle 11.52 sıralarında İngiliz HMS Defender savaş gemisinin, Karadeniz’de Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’ın yakınlarına geldiği belirtilmişti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiliz savaş gemisinin ‘Rusya karasularına’ girdiği gerekçesiyle uyarıldığı ancak bu uyarılara yanıt alınamadığı ve Karadeniz Filosu’ndaki savaş gemisinin yerel saatle 12.06 ve 12.08’de uyarı ateşi açtığını bildirmişti.