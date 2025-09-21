  1. Anasayfa
  4. Karadeniz'de üçlü hortum paniği: Üçü bir anda belirdi!

Karadeniz bölgesini alt üst eden sağanak yağışların ardından denizin üstüne peş peşe hortumlar oluştu. Trabzon'da aynı anda oluşan 3 hortum büyük korkuya yol açtı.

Kaynak: İHA
Trabzon'un Ortahisar Mahallesi'nde öğleden sonra açıklarda üç ayrı hortum görüldü. Ö

ğle saatlerine doğru deniz üzerinde oluşan hortum, birçok noktadan görülürken, Giresun'un Tirebolu ilçesinde de aynı hortum görüldü.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan hortumlar, karaya yaklaşmadan yok olurken hortumu kaydeden vatandaşlar bir anlık korku yaşadılar.

Bir başka hortum ise Giresun açıklarında ortaya çıktı. Giresun genelinde etkili olan sağanak yağışın ardından Karadeniz’de hortum meydana geldi. 

