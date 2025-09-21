Karadeniz'de üçlü hortum paniği: Üçü bir anda belirdi
Karadeniz bölgesini alt üst eden sağanak yağışların ardından denizin üstüne peş peşe hortumlar oluştu. Trabzon'da aynı anda oluşan 3 hortum büyük korkuya yol açtı.
Kaynak: İHA
Trabzon'un Ortahisar Mahallesi'nde öğleden sonra açıklarda üç ayrı hortum görüldü. Ö
1 / 7
ğle saatlerine doğru deniz üzerinde oluşan hortum, birçok noktadan görülürken, Giresun'un Tirebolu ilçesinde de aynı hortum görüldü.
2 / 7
Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan hortumlar, karaya yaklaşmadan yok olurken hortumu kaydeden vatandaşlar bir anlık korku yaşadılar.
3 / 7
Bir başka hortum ise Giresun açıklarında ortaya çıktı. Giresun genelinde etkili olan sağanak yağışın ardından Karadeniz’de hortum meydana geldi.
4 / 7