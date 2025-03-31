Karadeniz'de yine deniz mayını alarmı
Karadeniz'DE Kefken açıklarında tespit edilen mayının etkisiz hale getirildi.
Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen mayının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karadeniz’in Kefken açıklarında tespit edilen mayın, Su Altı Harekat ve Kurtarma Komutanlığımıza bağlı Su Altı Savunma timi tarafından etkisiz hale getirildi denildi.
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Deniz mayının imha edildiği operasyon ise saniye saniye kameralara yansıdı.
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