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  4. Karadeniz'de yine deniz mayını alarmı! Kritik operasyon kamerada

Karadeniz'de yine deniz mayını alarmı

Karadeniz'DE Kefken açıklarında tespit edilen mayının etkisiz hale getirildi.

Kaynak: DHA
Karadeniz'de yine deniz mayını alarmı - Resim: 1

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen mayının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Karadeniz'de yine deniz mayını alarmı - Resim: 2

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karadeniz’in Kefken açıklarında tespit edilen mayın, Su Altı Harekat ve Kurtarma Komutanlığımıza bağlı Su Altı Savunma timi tarafından etkisiz hale getirildi denildi.

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Karadeniz'de yine deniz mayını alarmı - Resim: 3

Deniz mayının imha edildiği operasyon ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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Karadeniz'de yine deniz mayını alarmı - Resim: 4
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