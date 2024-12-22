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Karadeniz'de yine heyelan felaketi: Kayalar evleri yıkıp geçti

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yamaçtan kopan taş ve kayalar 3 katlı binanın giriş katındaki evin içine girdi. Heyelanda yaralanan olmazken, pencere camları kırılan evde hasar oluştu.

Karadeniz'de yine heyelan felaketi: Kayalar evleri yıkıp geçti - Resim: 1

Artvin'in Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde dün gece saatlerinde yamaçtan kopan irili ufaklı kaya ve taş parçaları, giriş kattaki Nurettin Taşçı'ya ait evin camını kırıp, daireye doldu.

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Karadeniz'de yine heyelan felaketi: Kayalar evleri yıkıp geçti - Resim: 2

Yatak odasını ortasına kadar gelen taş parçaları eve hasar verdi.

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Karadeniz'de yine heyelan felaketi: Kayalar evleri yıkıp geçti - Resim: 3

Heyelana başka bir odada yakalanan aile korkarak, dışarı çıktı.

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Karadeniz'de yine heyelan felaketi: Kayalar evleri yıkıp geçti - Resim: 4

Bölgede ekipler inceme başlatırken, korktuklarını dile getiren Sümbül Taşçı, "Saat 4.00'de uyurken seslere uyandık. Sanki deprem oluyor sandık. Eşimle arka odaya gittik ki, odanın camları kırılmış taşlar odaya dolmuş. Hala korkuyoruz. Evin içine girmiyoruz ama gidecek yerimiz de yok evde kalmak zorundayız. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi. (DHA)

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