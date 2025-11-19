Karadeniz'deki 2 ilimiz arasında ''toprak krizi'' çıktı: ''Topraklarımızdan asla vazgeçmeyiz''

İhlas Haber Ajansı’na(İHA) konuşan Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Amasya’nın talebini kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Şehirlerarası sınırların mevcut haliyle kalmasının doğru olacağını ifade eden Adnan Topal, "Samsun ve Amasya arasındaki sınırlar 9 Şubat 1945 tarihinde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından belirlenmiş. Daha sonraki süreçte Amasya İl Özel İdaresi bir rapor düzenleyerek bizim 3 mahallemizi kapsayan yaklaşık 500 dönümlük bir bölgeyi kendi sınırları içerisine, Amasya bölgesine almak istiyor. Bunun izahı mümkün değil, kabul edilebilir bir durum değil. Topraklarımız bize lazım, niye verelim? Bu sınırlar daha önceden belirlenmiş. Biz, Ladik ilçesi olarak buna kesinlikle karşıyız. Ne yapılması gerekiyorsa da yapacağız. Konunun takipçisiyiz. Mecliste görüşülen teklifte biz meclis üyelerinden sadece bir görüş istendi. Burası karar mercii yeri değil. Kararı İçişleri Bakanlığı verecek. Bizler meclis olarak kararımızı ‘olumsuz’ olarak bildirdik. Çalışmalarımız devam edecek. AK Parti İl Başkanlığımızla veya Ankara’daki temaslarımız ile bu konuyu tekrar gündeme getireceğiz. Topraklarımızdan asla vazgeçmiyoruz. Toprağımız bizimdir, sınırlarımız bellidir. Devletler ve ülkeler arasında toprak mücadelesi olurken şimdi iller arasındaki bu mücadelenin de yersiz ve zamansız olduğunu düşünüyorum. Sadece Ladik olarak değil, Samsun’un bütününde 17 ilçe olarak sınırın bozulmasını asla kabul etmiyoruz. Samsun-Amasya sınırı 9 Şubat 1945 yılında nasıl çizildiyse o şekilde kalsın istiyoruz" ifadelerini kullandı.