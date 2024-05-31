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Karadeniz'deki akarsuların yüzen altını: Kilosu tam 2 bin 500 TL

Son iki yılda 20 binden fazla üretilip Karadeniz Bölgesi'ndeki akarsulara dağıtılan Mersin Balığı için Amasya’da üretim seferberliği ilan edilirken, Mersin Balığı'nın havyarının kilosu 2 bin 500 dolardan satılıyor

Kaynak: İHA
Karadeniz'deki akarsuların yüzen altını: Kilosu tam 2 bin 500 TL - Resim: 1
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Karadeniz'deki akarsuların yüzen altını: Kilosu tam 2 bin 500 TL - Resim: 2

Havyarının kilosu 2 bin 500 dolardan satılan Mersin balığı için Amasya’da üretim seferberliği ilan edildi. Son iki yılda 20 binden fazla üretilip Karadeniz Bölgesi'ndeki akarsulara dağıtılan bu balık türü için bu yılki üretim miktarı 95 bini buldu. 

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Karadeniz'deki akarsuların yüzen altını: Kilosu tam 2 bin 500 TL - Resim: 3

Tarım ve Orman Bakanlığı, doğal yaşam alanlarında sayılarının artırılması için sularla buluşturduğu balıkları tek tek numaralandırıp takibini yaptırıyor.

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Karadeniz'deki akarsuların yüzen altını: Kilosu tam 2 bin 500 TL - Resim: 4

Geçmişi 250 milyon yıl öncesine dayanıp ‘siyah inci’ diye adlandırılan havyarının kilosu 2 bin 500 dolardan satılan Mersin balığı üretiminin yapıldığı Karadeniz Bölgesi illerinden Amasya’da Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait özel tesiste yetiştiriliyor.

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