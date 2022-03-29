Karadeniz'deki mayınlar balık fiyatlarını patlatacak!

'ÇOK SIKINTILIYIZ'

Mayının kendilerini mağdur ettiğini söyleyen balıkçı Tarkan Tınmaz da şunları kaydetti:

"Mecburen paydos etmek zorunda kaldık. Teknelerimizi bağladık, malzemelerimizi indirdik. Daha 15 gün sezonumuz vardı fakat mayın bizim işimizi bozdu. Zararımız var. Şu anda mağduruz. Tayfa da yatıyor şu anda. 5 kişi çalışıyoruz, 4 ile çarpınca 20 kişi ekmek yiyor. Ekstradan karada çalışan insanlar vardı. Tekne başına 40 kişi mağdur durumda. Balık da bekleniyor, buraya her gün arabalar geliyor. İstanbul halinde insanlar bekliyor. İnsanlar dolaplarına bir şey koyamadı. Tezgahta fiyatlar da artacak. Tekneler denize çıkmadığı zaman tezgahlarda balık kalmıyor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Büyük tekneleri bağladık, küçük teknelerle çabalıyorduk. Şu anda yasak geldi. Gece denize çıkma yasağı var. Çok sıkıntılıyız. Bekleyiş sürecek. Devletimizden de yardım bekliyoruz. 3 tane limanımız, 300 tane büyük, 300 tane küçük tekne var ve hepsi mağdur oldu. Bu yaşanan olay, vahim bir olaydı. İnsanlar ne kadar dikkat etse de görme şansı çok zor. Bu bizi de korkutuyor. Herkes can taşıyor. Bir yanda açlık, bir yanda korku var."