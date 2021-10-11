Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak: Tünelin ucundaki ışığa son 250 metre

"YÜZDE 75'İ BİTTİ"

Sivas'ta şu ana kadar 55 proje yürütüldüğünü ve bu projelerin başında da Geminbeli Tüneli olduğunu belirten Ayhan, "Bu tünelimiz 2 tüpten oluşuyor ve toplam uzunluğu 8 bin 600 metredir. Birinci tüpün hemen hemen tamamı bitti. İkinci tüpün ise 250 metresi kaldı. Tabi bu tip tünel inşaatlarının hafriyatı bitirmekle kalmıyor; elektrik, mekanik, güvenlik gibi işler kaldı ama baktığımız zaman işin yüzde 75'i bitti" şeklinde konuştu.