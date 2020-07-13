Karadeniz'i, İç Anadolu'ya bağlayacak olan projenin bütçesi belli oldu
Karadeniz Bölgesini İç Anadolu'ya bağlayacak olan Kırkdilim projesi hızla devam ederken, projeye ayrılan bütçenin 670 milyon lira olduğu ortaya çıktı.
Adını yol üzerinde bulunan 40 virajdan alan Kırkdilim’de sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 9 kilometrelik yolda uzunlukları T1 tünelinin uzunluğu bin 389 metre olarak belirtiliyor.
T2 tünelinin uzunluğu bin 149 metre, T3 tünelinin uzunluğu da bin 553 metre olmak üzere üç ayrı tünel yapılacak.