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  3. 13 Temmuz 2020 16:04

Karadeniz'i, İç Anadolu'ya bağlayacak olan projenin bütçesi belli oldu

Karadeniz Bölgesini İç Anadolu'ya bağlayacak olan Kırkdilim projesi hızla devam ederken, projeye ayrılan bütçenin 670 milyon lira olduğu ortaya çıktı.

Karadeniz'i, İç Anadolu'ya bağlayacak olan projenin bütçesi belli oldu

Karadeniz Bölgesini İç Anadolu'ya bağlayacak olan Kırkdilim projesi hızla devam ediyor.

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Karadeniz'i, İç Anadolu'ya bağlayacak olan projenin bütçesi belli oldu

Adını yol üzerinde bulunan 40 virajdan alan Kırkdilim’de sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 9 kilometrelik yolda uzunlukları T1 tünelinin uzunluğu bin 389 metre olarak belirtiliyor.

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Karadeniz'i, İç Anadolu'ya bağlayacak olan projenin bütçesi belli oldu

T2 tünelinin uzunluğu bin 149 metre, T3 tünelinin uzunluğu da bin 553 metre olmak üzere üç ayrı tünel yapılacak.

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Karadeniz'i, İç Anadolu'ya bağlayacak olan projenin bütçesi belli oldu

Türkiye’nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen Kırkdilim’deki proje 670 milyon liraya mal olacak.

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