Karadeniz'in çalışkan kadınları! Taşıdıkları yük kendi ağırlıklarını geçiyor

Karadenizli kadınlar, yaşamın zorluklarını aşmak ve evlerinin geçimini temin için her alanda kendini gösteriyor. Pandemi de boş durmayan yöre kadınları; kışlık yiyecek ve yakacakları için zorlu doğa koşullarına aldırış etmeden sarp yamaçlarda arı gibi çalışıyor.

