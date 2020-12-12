Karadeniz'in çalışkan kadınları! Taşıdıkları yük kendi ağırlıklarını geçiyor
Karadeniz'de çalışkanlıkları ile bilinen yöre kadınları, koronavirüs salgınında bile boş durmadan çalışıyor.
Karadeniz Bölgesi'nin kırsal kesimlerinde yaşayan kadınlar, genç yaşlardan itibaren aile bütçelerine katkıda bulunmak için çalışıyor.
Bölgenin zorlu doğa koşullarına rağmen yaz- kış bağ, bahçe ve tarlalarda çalışan kadınlar çay ve fındık topluyor, ot kesip, hayvanlarının bakımını yapıyor.
Karadenizli kadınlar, yaşamın zorluklarını aşmak ve evlerinin geçimini temin için her alanda kendini gösteriyor. Pandemi de boş durmayan yöre kadınları; kışlık yiyecek ve yakacakları için zorlu doğa koşullarına aldırış etmeden sarp yamaçlarda arı gibi çalışıyor.