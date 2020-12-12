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  3. 12 Aralık 2020 14:32

Karadeniz'in çalışkan kadınları! Taşıdıkları yük kendi ağırlıklarını geçiyor

Karadeniz'de çalışkanlıkları ile bilinen yöre kadınları, koronavirüs salgınında bile boş durmadan çalışıyor.

Karadeniz'in çalışkan kadınları! Taşıdıkları yük kendi ağırlıklarını geçiyor

Karadeniz Bölgesi'nin kırsal kesimlerinde yaşayan kadınlar, genç yaşlardan itibaren aile bütçelerine katkıda bulunmak için çalışıyor.

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Karadeniz'in çalışkan kadınları! Taşıdıkları yük kendi ağırlıklarını geçiyor

Bölgenin zorlu doğa koşullarına rağmen yaz- kış bağ, bahçe ve tarlalarda çalışan kadınlar çay ve fındık topluyor, ot kesip, hayvanlarının bakımını yapıyor.

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Karadeniz'in çalışkan kadınları! Taşıdıkları yük kendi ağırlıklarını geçiyor

Karadenizli kadınlar, yaşamın zorluklarını aşmak ve evlerinin geçimini temin için her alanda kendini gösteriyor. Pandemi de boş durmayan yöre kadınları; kışlık yiyecek ve yakacakları için zorlu doğa koşullarına aldırış etmeden sarp yamaçlarda arı gibi çalışıyor.

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Karadeniz'in çalışkan kadınları! Taşıdıkları yük kendi ağırlıklarını geçiyor

Yılın dört mevsimi çalışan kadınlar, havaların güneşliği geçtiği günleri de değerlendirip, ormanda kışlık yakacak ihtiyaçlarını hazırlıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla kalkan, güne ev işlerini ve hayvanlarını beslemekle başlayan kadınlar, tüm günlerini arazide ormanlık alanlarda geçiriyor.

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