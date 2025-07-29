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Karadeniz'in cennetindeki mera kavgası kanlı bitti: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Giresun'un Kümbet Yaylası'nda mera kavgası nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
Karadeniz'in cennetindeki mera kavgası kanlı bitti: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Resim: 1

Alınan bilgiye göre, Kümbet Yaylası Şıhobası Obası’nda komşu iki aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine H.G. (75), yanında bulunan tabancayla M.K. (65), eşi A.K. (63) ve oğulları S.K.’ya (27) ateş etti.

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Karadeniz'in cennetindeki mera kavgası kanlı bitti: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Resim: 2

Olayda M.K. ve eşi A.K. olay yerinde hayatını kaybederken, S.K. da anne ve babasını vuran şahsı sopayla darp ederek ölümüne neden oldu. S.K. yaralı olarak hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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Karadeniz'in cennetindeki mera kavgası kanlı bitti: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Resim: 3
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