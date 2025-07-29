Karadeniz'in cennetindeki mera kavgası kanlı bitti: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Olayda M.K. ve eşi A.K. olay yerinde hayatını kaybederken, S.K. da anne ve babasını vuran şahsı sopayla darp ederek ölümüne neden oldu. S.K. yaralı olarak hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.