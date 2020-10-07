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  3. 07 Ekim 2020 19:39

Karadeniz'in dibinde 800 kiloluk keşif!

Kocaeli'de Karadeniz kıyısında 1800'lü yıllardan kalma Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen tarihi top bulundu.

Karadeniz'in dibinde 800 kiloluk keşif!

Kandıra ilçesi Seyrek Kalesi’nin açıklarında suyun altında top bulundu. Bölgeye gelen Kocaeli Müze Müdürlüğü dalış ekibi inceleme yaptı. Ekipler, 19. yüzyıldan kaldığı değerlendirilen topun çıkartılması için çalışma başlattı. Kocaeli Müze Müdürlüğü dalış ekibi ve Deniz Yıldızı Su Altı Sporları Kulübü dalgıçlarının desteği ile topun daldığı alanda dalış gerçekleştirdi. Dalgıçlar yaklaşık 45 dakika süren çalışma ile yaklaşık 800 kilogram ağırlığındaki topu tekneyle karaya çıkarttı.

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Karadeniz'in dibinde 800 kiloluk keşif!

Tekneden kamyona taşınan top daha sonra Kocaeli Müze Müdürlüğü’ne götürüldü. Konservasyon ve resterasyon çalışmaları bittikten sonra bilimsel araştırması yapılacak olan top, Müze Müdürlüğü tarafından sergilenecek.

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Karadeniz'in dibinde 800 kiloluk keşif!

Konu ile ilgili açıklama yapan Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, “Müzemize bu tarz ihbarlar gelebiliyor. Bu ihbarlar neticesinde bölgeye gelerek incelemelerde bulunduk. Seyrek Kalesi’nde de bir ihbar gelmişti. İhbarı değerlendirerek Seyrek Kalesi’nde dalış gerçekleştirdik. Dalış sırasında Osmanlı dönemine ait olduğunu düşündüğümüz gemiye ait bir topa rastladık. Bu topu çıkartarak müzemize naklini sağladık." dedi.

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Karadeniz'in dibinde 800 kiloluk keşif!

1800-1900lü yıllardan kaldığı tahmin edilen tarihi topun çıkartılmasını Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Garnizon Komutanı ve 7. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Atakan Ak, ilçe Jandarma Komutanı Hasan Dombaycı da takip etti.

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