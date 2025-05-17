Karadenizin dünyaca ünlü cenneti için ring sistemi devrede

Başkan Genç, Uzungöl’de çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Yürüyüş akslarımız, peyzajımız, yeşil donatılarımız, oturma gruplarımız, şu anda bulunduğumuz tesislerimiz yenileniyor. Yürüyüş yollarımız yeniden düzenleniyor. İstiyoruz ki bu doğa harikası olan merkezimize gelen ziyaretçilerimiz mutlu hissetsinler, iyi standartlarla beraber bu ziyaretlerini gerçekleştirsinler, mutlu ayrılsınlar. Mutlu ayrılan her bir ziyaretçi döndüğü zaman turizm elçisi oluyor. Bu bilince sahip olmamız lazım. Dolayısıyla buradaki ziyaretçilerimizle muhatap olan herkes ve her kesimden bu hassasiyeti göstermelerini belediye başkanı olarak rica ediyorum. Biz de geçen yıl turizm burada ofisimizi kurduk; hem yabancı dil bilen personellerimizle hizmet veriyoruz. Geçtiğimiz yıl 1437’yi geçen müracaat almışız, iyi bir rakam. Bu yıl da yine aynı şekilde başladık. Çaykara Belediyemiz ile Büyükşehir Belediyesi olarak esaslı bir şekilde buraya vaziyet etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.