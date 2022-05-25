Karadeniz’in Efes'inde 2 bin yıl sonra bir ilk

2 bin yıl sonra sergilenen tiyatro oyunu hakkında bilgiler veren yönetmen Süleyman İnceefe şunları söyledi, “Burada devam eden kazı çalışmaları vardı. Bu kazı çalışmaları nihayete erdi gibi. Açılışını da buranın doğal dokusuna uygun olarak Aristophanes’in komedyası ile taçlandırmaya çalıştık. Sanat Tasarımı Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencilerinin çalışması bu. Ben de hocaları olarak kendilerine elimden gelen desteği verdim. Hep birlikte böyle coşkulu bir geceyi paylaşıyoruz.”