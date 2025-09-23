Karadeniz'in yüzen altınında bereket yılı: Tezgahlar dolup taştı
Karadeniz'de Eylül ayında son yılların en bereketli hamsi sezonu yaşanıyor. Yıllar sonra ilk kez bu sezon bol miktarda erken çıkan hamsi tezgâhları şenlendirmeye devam ediyor.
Kaynak: İHA
1 Eylül'de balık sezonunun başlamasıyla denize açılan tekneler sezona palamut avıyla başlamaları gerekirken şu ana kadar palamutta umduğunu bulamadı.
Sezonun ilk günlerinde bol miktarda istavrit avlayan tekneler, özellikle son günlerde bol miktarda hamsi avlıyor.
Karadeniz'de palamut avı ise neredeyse hiç olmadı ancak bu durum, balıkçıların ve vatandaşların yüzünü hamsiyle güldürdü.
Genellikle ekim ayı ortalarında tezgâhlarda görülmeye başlanan hamsi, bu yıl beklenenden çok daha erken avlanması yüzleri güldürdü.
