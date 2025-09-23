  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Karadeniz'in yüzen altınında bereket yılı: Tezgahlar dolup taştı

Karadeniz'in yüzen altınında bereket yılı: Tezgahlar dolup taştı

Karadeniz'de Eylül ayında son yılların en bereketli hamsi sezonu yaşanıyor. Yıllar sonra ilk kez bu sezon bol miktarda erken çıkan hamsi tezgâhları şenlendirmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA
Karadeniz'in yüzen altınında bereket yılı: Tezgahlar dolup taştı - Resim: 1

1 Eylül'de balık sezonunun başlamasıyla denize açılan tekneler sezona palamut avıyla başlamaları gerekirken şu ana kadar palamutta umduğunu bulamadı.

1 / 7
Karadeniz'in yüzen altınında bereket yılı: Tezgahlar dolup taştı - Resim: 2

Sezonun ilk günlerinde bol miktarda istavrit avlayan tekneler, özellikle son günlerde bol miktarda hamsi avlıyor.

2 / 7
Karadeniz'in yüzen altınında bereket yılı: Tezgahlar dolup taştı - Resim: 3


Karadeniz'de palamut avı ise neredeyse hiç olmadı ancak bu durum, balıkçıların ve vatandaşların yüzünü hamsiyle güldürdü. 

3 / 7
Karadeniz'in yüzen altınında bereket yılı: Tezgahlar dolup taştı - Resim: 4

Genellikle ekim ayı ortalarında tezgâhlarda görülmeye başlanan hamsi, bu yıl beklenenden çok daha erken avlanması yüzleri güldürdü.

4 / 7