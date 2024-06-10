Karadenizli kaportacı bulutların arasına ev yaptı
Karadeiz insanı kıvrak zekasıyla şaşırtmaya devam ediyor. Bu görüntü Rize'den geldi... Rizeli bir vatandaş 6 yıllık uğraşlar sonucunda 12 metrelik bir direk üzerine 70 metrekarelik bir ev yaptı. Hem de "Rizeli çılgın"ın yaptığı ev dubleks...
Rizeli kaporta ustası Cihat Çelik, 6 yıllık çabası sonucunda 12 metrelik demir direk üzerine 70 metrekarelik 2 katlı ev kurdu. Çelik, AA muhabirine, merkeze bağlı Derebaşı köyündeki arazisinde ailesi için yabani hayvanların giremeyeceği ahşap ev yapmaya karar verdiğini söyledi. Böyle bir evin çocukluk hayali olduğunu anlatan 38 yaşındaki Çelik, arkadaşının tavsiyesi ile 12 metrelik 30 ton yük taşıma kapasitesine sahip demir direk satın aldığını belirtti.
Maceracı bir karaktere sahip olduğunu anlatan Çelik, "Severim çocukluğumdan beri böyle yapıları. İlk başta ihtimal vermiyordum ama hayal gücümü kullanınca her şey yerli yerine oturdu ve evi yapmaya başladım." dedi.
Çelik, tasarladığı evi, direğin üstüne 14 çelik bariyer kullanarak vidaladığını kaydederek, "Zeminde taban alanı oluşturduktan sonra, direği vinç yardımıyla kaldırarak çelik vidalarla yere sabitledik. Çok uğraştık uzun zaman aldı. Birkaç kez denemek zorunda kaldık. Vinç bazı denemelerimizde sabitlediğimiz yerinden kalktı. Yollar kötü, vincin gidip gelmesi zor olduğu için süreç uzun sürdü." diye konuştu.
Yaklaşık 3 yıl önce evin inşası sırasında devrilen vincin çarpması sonucu kafatası ve omuriliğinde çatlak oluştuğunu dile getiren Çelik, uzun süren tedavisinin ardından omuriliğinde 4 platin olmasına rağmen tekrar çalışmaya başladığını aktardı.