Karakolda kadını döven polisler için 7 yıl sonra karar

POLİSLER İÇİN 'İNDİRİMİ' TALEBİ

C.'nin ekip otosundan indirilip, karakola götürüldüğü esnada da benzer sözler söyleyerek küfürlerine devam ettiği, karakolun salonunda idari işlem yapılmak üzere bekletildiği sırada oturduğu yerden sürekli kalkıp polis memuru H.Y.'nin yanına giderek, yere tükürdüğü, tekrar yerine oturtulmasına rağmen aynı davranışına devam ettiği de vurgulandı. C.'nin vermiş olduğu bu rahatsızlığa daha fazla tahammül gösteremeyen polis memurları H.Y. ve B.S.'nin kendisini ifade odasına götürüp, ellerini kelepçeleyerek darbettiklerine dikkat çekildi. C.'den kaynaklanan ve müzikholde başlayıp karakolda süregelen, tüm bu söz ve davranışların haksız tahrik sebebi olduğu ve ulaştığı boyut dikkate alınarak polis memurları H.Y. ve B.S. hakkında darp suçundan verilen cezada 'tahrik' indirimine gidilmesi gerektiği belirtildi.