Karaköy'de 5 katlı iş hanında yangın paniği
İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı bir iş hanının 4'üncü katındaki ayakakbı deposunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kaynak: DHA
Yangın saat 16.30 sıralarında Hacımimi Mahallesi Necatibey Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş hanının 4'üncü katında meydana geldi.
1 / 7
Ayakkabı deposu olarak kullanılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın nedeniyle iş merkezi boşaltıldı.
2 / 7
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
3 / 7
Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlenirken, iş yerinde hasar oluştu.
4 / 7