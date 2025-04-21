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Karaköy'de 5 katlı iş hanında yangın paniği

İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı bir iş hanının 4'üncü katındaki ayakakbı deposunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaynak: DHA
Karaköy'de 5 katlı iş hanında yangın paniği - Resim: 1

Yangın saat 16.30 sıralarında Hacımimi Mahallesi Necatibey Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş hanının 4'üncü katında meydana geldi. 

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Karaköy'de 5 katlı iş hanında yangın paniği - Resim: 2

Ayakkabı deposu olarak kullanılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın nedeniyle iş merkezi boşaltıldı. 

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Karaköy'de 5 katlı iş hanında yangın paniği - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. 

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Karaköy'de 5 katlı iş hanında yangın paniği - Resim: 4

Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlenirken, iş yerinde hasar oluştu. 

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