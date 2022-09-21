Karaköy'deki 46 yıllık otopark yıkılıyor

'YENİ SÜREÇ NEYİ GETİRECEK GÖRECEĞİZ'

Otoparkın altında bulunan işletme sahibi Murat Güllü de, "Biz buranın ilk kiracısıyız ve ilk gününden beri buradaydık. Üzülüyoruz çünkü bir miras, kentin hafızasında bir yer. Pazartesi sabahı itibariyle diğer dükkan devreye girmiş olacak. Karaköy her zaman kalabalıktı, yine kalabalık olacak. Cruise gemileri ile daha da kalabalık hale geldi. Burası çocukluğumuzdan beri kalabalık olan bir yer. Yeni süreç neyi getirecek göreceğiz. Burada otopark yapılacağı söyleniyor. Otoparkın artması iyi mi kötü mü bu da uzmanların cevap vereceği bir şey. Karşılıklı sürelerde pazarlık edildi, anlaşıldı. İBB gelip burada çürük olduğuna dair gelip rapor aldırmış, bize de gelen bilgi bu" diye konuştu.