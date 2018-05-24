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  3. 24 Mayıs 2018 08:26

Karaköy'ün akıllı iskelesi yerine yerleştirildi

22 Kasım 2008 yılında batan Karaköy İskelesi yerine Tuzla Tersanesi'nde yapılan akıllı yüzer iskele, Karaköy'deki yerine yerleştirildi. Yapılacak montaj işleminin ardından iskele 29 Mayıs'ta kullanıma açılacak.

Karaköy'ün akıllı iskelesi yerine yerleştirildi

Karaköy'de bulunan ve 22 Kasım 2008 tarihinde yaşanan aşırı lodos nedeniyle su alarak batan Karaköy İskelesi'nin yerine yapılan Akıllı Yüzer İskele yerine yerleştirildi.

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Karaköy'ün akıllı iskelesi yerine yerleştirildi

Saat 02:30'da başlayan çalışmalar saat 05:00'a kadar devam etti.

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Karaköy'ün akıllı iskelesi yerine yerleştirildi

Tuzla'da yapıldıktan sonra Haliç Tersanesi'ne çekilen yüzer iskele, 4 römorkör tarafından tersaneden çekilerek Karaköy'e getirildi.

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Karaköy'ün akıllı iskelesi yerine yerleştirildi

TAMAMER YERLİ ÜRETİM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, yüzde yüz yerli üretimle inşa edilen iskele 29 Mayıs'tan itibaren İstanbulluların hizmetine sunulacak.

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