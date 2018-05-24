Karaköy'ün akıllı iskelesi yerine yerleştirildi
22 Kasım 2008 yılında batan Karaköy İskelesi yerine Tuzla Tersanesi'nde yapılan akıllı yüzer iskele, Karaköy'deki yerine yerleştirildi. Yapılacak montaj işleminin ardından iskele 29 Mayıs'ta kullanıma açılacak.
Karaköy'de bulunan ve 22 Kasım 2008 tarihinde yaşanan aşırı lodos nedeniyle su alarak batan Karaköy İskelesi'nin yerine yapılan Akıllı Yüzer İskele yerine yerleştirildi.
Tuzla'da yapıldıktan sonra Haliç Tersanesi'ne çekilen yüzer iskele, 4 römorkör tarafından tersaneden çekilerek Karaköy'e getirildi.