Karaman'da 5 ev küle döndü
Karaman'ın Ermenek ilçesi Eskice köyünde, kerpiç evde yangın çıktı. 4 eve de sıçrayan alevler, itfaiye ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında 4 ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, 1 ev ise kısmi olarak zarar gördü.
Yangın, saat 19.30 sularında Eskice köyünde Osman Yeniceköy'e ait kullanılmayan kerpiç evde çıktı. Hızla yükselen alevler, rüzgarında etkisiyle bitişiğindeki Fadime Karatay, Mehmet Eskibağ ve Neslihan Çukur'a ait kullanılmayan kerpiç eve de sıçradı. Durumu fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi.
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Yanan evlerin yakınındaki bir evde, alevlerin sıçrama ihtimaline karşı tahliye edildi. Evde oturan aile bireyleri, komşularının yardımıyla eşyalarının bir kısmın tahliye etti.
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Alevler, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.
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Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında 4 ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, 1 ev de kısmi olarak zarar gördü.
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