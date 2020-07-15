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  3. 15 Temmuz 2020 08:05

Karanlık gecenin 4. yıl dönümü

Türkiye, 15 Temmuz 2016’da FETÖ mensuplarının kanlı darbe girişimi ile karşı, karşıya kaldı. Türk Milleti ise tanklı, toplu, silahlı hainlerin kötü emellerine ulaşmasını engelledi.

Karanlık gecenin 4. yıl dönümü

Türkiye, 15 Temmuz 2016’da FETÖ'nün darbe girişimine maruz kaldı. Demokrasiye yönelik bu girişim, yüzlerce şehit, binlerce gazi verilerek milletçe önlendi. 

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Karanlık gecenin 4. yıl dönümü

15 Temmuz’da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin emir komuta zinciri dışında, çeşitli sınıflardan ve rütbelerden, Fethullahçı Terör Örgütü üyesi bir grup askerin başlattığı bu darbe girişimi, sınırlı ama ellerindeki silahların gücü sebebiyle tehlikeli bir boyutta cereyan etti. 

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Karanlık gecenin 4. yıl dönümü

Millet, üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde vurulan insanlara rağmen asla geri adım atmadı, meydanı darbecilere bırakmadı.

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Karanlık gecenin 4. yıl dönümü

Vatandaşlar, Emniyet Teşkilatı mensuplarıyla ve darbecilere karşı harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla el ele vererek, bu darbe girişimine karşı tarihi bir duruş sergiledi. 

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