Karanlık gecenin 4. yıl dönümü
Türkiye, 15 Temmuz 2016’da FETÖ mensuplarının kanlı darbe girişimi ile karşı, karşıya kaldı. Türk Milleti ise tanklı, toplu, silahlı hainlerin kötü emellerine ulaşmasını engelledi.
Türkiye, 15 Temmuz 2016’da FETÖ'nün darbe girişimine maruz kaldı. Demokrasiye yönelik bu girişim, yüzlerce şehit, binlerce gazi verilerek milletçe önlendi.
15 Temmuz’da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin emir komuta zinciri dışında, çeşitli sınıflardan ve rütbelerden, Fethullahçı Terör Örgütü üyesi bir grup askerin başlattığı bu darbe girişimi, sınırlı ama ellerindeki silahların gücü sebebiyle tehlikeli bir boyutta cereyan etti.
Millet, üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde vurulan insanlara rağmen asla geri adım atmadı, meydanı darbecilere bırakmadı.