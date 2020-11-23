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  3. 23 Kasım 2020 13:11

Karantina karşıtları maske yaktı

ABD'nin New York kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerine ve karantinaya karşı çıkan bir grup gösterici maske yaktı.

Karantina karşıtları maske yaktı

ABD'nin New York kentinde bir araya gelen Donald Trump destekçileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine karşı protesto düzenledi.

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Karantina karşıtları maske yaktı

Washington Square Park'ta toplanan bir grup gösterici, Kovid-19 salgını önlemlerini ve karantinayı protesto etti.

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Karantina karşıtları maske yaktı

"Maskeye hayır" ve "maskeleri yak" şeklinde slogan atan göstericiler, yanlarında getirdikleri maskeleri ateşe verdi.

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Karantina karşıtları maske yaktı

Bir başka grup ise maske yakanlara tepki gösterdi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı.

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