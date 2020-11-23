Karantina karşıtları maske yaktı
ABD'nin New York kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerine ve karantinaya karşı çıkan bir grup gösterici maske yaktı.
ABD'nin New York kentinde bir araya gelen Donald Trump destekçileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine karşı protesto düzenledi.
Washington Square Park'ta toplanan bir grup gösterici, Kovid-19 salgını önlemlerini ve karantinayı protesto etti.
"Maskeye hayır" ve "maskeleri yak" şeklinde slogan atan göstericiler, yanlarında getirdikleri maskeleri ateşe verdi.