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  3. 31 Mart 2020 16:02

Karantina süresi biten umreciler tahliye edildi

Korona virüs salgını nedeniyle umreden döndükten sonra öğrenci yurtlarında karantinaya alınan umrecilerin yurtlardan çıkışı başladı.

Karantina süresi biten umreciler tahliye edildi

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Karantina süresi biten umreciler tahliye edildi

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Karantina süresi biten umreciler tahliye edildi

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Karantina süresi biten umreciler tahliye edildi

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