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  3. 17 Mart 2020 12:00

Karantina ve tedbirlere uymayanları ağır cezalar bekliyor!

Dünyayı saran korornavirüse karşı Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbir ve karantina kurallarına uymayanlar, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya gelebilecek.

Karantina ve tedbirlere uymayanları ağır cezalar bekliyor!

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu kararları doğrultusunda yurt dışından ve umre ziyaretinden dönenlerin karantinaya alınmaları devam ederken, alınan kararlara uymayanlar ise TCK'nın 195'inci maddesince yargılanabilecek.

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Karantina ve tedbirlere uymayanları ağır cezalar bekliyor!

‘Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçunu düzenleyen 195'nci madde, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

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Karantina ve tedbirlere uymayanları ağır cezalar bekliyor!

Tedbire uymayanlar ve hastalığı bulaştırma kastı olanları ağır cezalar beklediğini belirten avukat Yasemin Kafadağı şunları söyledi:

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Karantina ve tedbirlere uymayanları ağır cezalar bekliyor!

Türk Ceza Kanunu'nun 195’inci maddesine göre bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış, ya da bu hastalıklardan ölmüş bir kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmış olması halinde yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir.

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