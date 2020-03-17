Karantina ve tedbirlere uymayanları ağır cezalar bekliyor!

Türk Ceza Kanunu'nun 195’inci maddesine göre bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış, ya da bu hastalıklardan ölmüş bir kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmış olması halinde yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir.