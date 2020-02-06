Karantinaya alınan gemide 10 kişide daha corona virüsü çıktı
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü yayılmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle 565 kişi öldü, virüs bulaşan kişi sayısı 28 bin 336'ya çıktı. Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisinde 10 vaka daha tespit edildi.
Kyodo'da yer alan habere göre, Yokohama Limanı’nda salı günü karantinaya alınan 3 bin 700 kişinin bulunduğu yolcu gemisinde corona virüsü tespit edilen kişi sayısı 20'ye çıktı.
Yetkililer, yaşları 50 ila 70 olan yeni teşhis konulan dört Japon, iki Amerikalı, iki Kanadalı, birer Yeni Zelandalı ve Tayvanlının hastaneye kaldırılacağını kaydetti.
Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, dün düzenlediği basın toplantısında, daha önce teşhis konulan 10 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.