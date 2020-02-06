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  3. 06 Şubat 2020 15:46

Karantinaya alınan gemide 10 kişide daha corona virüsü çıktı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü yayılmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle 565 kişi öldü, virüs bulaşan kişi sayısı 28 bin 336'ya çıktı. Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisinde 10 vaka daha tespit edildi.

Karantinaya alınan gemide 10 kişide daha corona virüsü çıktı

Kyodo'da yer alan habere göre, Yokohama Limanı’nda salı günü karantinaya alınan 3 bin 700 kişinin bulunduğu yolcu gemisinde corona virüsü tespit edilen kişi sayısı 20'ye çıktı.

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Karantinaya alınan gemide 10 kişide daha corona virüsü çıktı

Yetkililer, yaşları 50 ila 70 olan yeni teşhis konulan dört Japon, iki Amerikalı, iki Kanadalı, birer Yeni Zelandalı ve Tayvanlının hastaneye kaldırılacağını kaydetti.

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Karantinaya alınan gemide 10 kişide daha corona virüsü çıktı

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, dün düzenlediği basın toplantısında, daha önce teşhis konulan 10 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

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Karantinaya alınan gemide 10 kişide daha corona virüsü çıktı

TAYVAN ÇİN VATANDAŞLARININ ADAYA GİRİŞİNİ DURDURDU
Tayvan Merkezi Haber Ajansına (CNA) göre, Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, Tayvan'ın yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle Çin vatandaşlarının adaya girişini tamamıyla durdurduğu kaydedildi.

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