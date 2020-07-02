Karantinaya biber tarlasında girmek istedi!

Doktorların şüphesi üzerine yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan anne ile oğlu tedaviye alındı. Filyasyon ekipleri anne ile oğlunun temasta bulunduğu kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma sonunda anne M.D.'nin imece usulü yufka ekmek yaptıkları sırada temasta bulunduğu kişiler ile oğul M.D.'nin temas kurduğu 65 kişiye ulaşıldı.

