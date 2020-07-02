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  3. 02 Temmuz 2020 22:31

Karantinaya biber tarlasında girmek istedi!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tespit edilen anne ve oğlu tedavi altına alınırken, tüm mahalle karantinaya alındı. Karantinaya alınanlardan birisi "Biber ektim kurumasın. Beni biber tarlasında karantinaya alın" dedi.

Karantinaya biber tarlasında girmek istedi!

İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Yeniceli Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan M.D. (71) ve oğlu M.D. (38), önceki gün yakınları tarafından yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Karantinaya biber tarlasında girmek istedi!

Doktorların şüphesi üzerine yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan anne ile oğlu tedaviye alındı. Filyasyon ekipleri anne ile oğlunun temasta bulunduğu kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma sonunda anne M.D.'nin imece usulü yufka ekmek yaptıkları sırada temasta bulunduğu kişiler ile oğul M.D.'nin temas kurduğu 65 kişiye ulaşıldı.

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Karantinaya biber tarlasında girmek istedi!

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 evde yaşayan 65 kişi, 14 gün süreliğine karantinaya alındı.

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Karantinaya biber tarlasında girmek istedi!

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince tebliğ yapılarak karantinaya alınan evlerin çevresinde jandarma ekipleri, güvenlik şeridi çekti. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evlerin çevresi belediye ekiplerince ilaçlanarak dezenfekte edildi. Karantinaya alınan evlerde yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Grubu'nca karşılanacağı bildirildi.

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