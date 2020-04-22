Karantinayla birlikte Hindistan yeniden doğdu
1,4 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan'da koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sayesinde hava kirliliği ciddi oranda azaldı. Fabrika atıklarının durmasıyla Ganj nehrinin suyu içilebilecek seviyeye geldi.
Hindistan’ın yeni tip corona virüs salgınını engellemek için uyguladığı genişletilmiş karantina politikası, okulları, işyerlerini, fabrikaları ve ulaşımı kapatarak insanları evde kalmaya zorladı.
DÜNYANIN EN KİRLİ ALTINCI ÜLKESİNDE HAVA TEMİZLENDİ
Ayrıca, dünyanın en kirli 10 ülkesi arasında 6.sırada olan Hindistan’da havanın temizlenmesine yol açtı.
Kronik bronşit şikayeti olan ve sabah yürüyüşlerine artık rahat bir şekilde başlayabilen Kunal Chopra, “Bu harika bir değişim. Hava çok daha taze ve nefes alma sorunlarım azaldı” ifadelerini kullandı.