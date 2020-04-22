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  3. 22 Nisan 2020 16:54

Karantinayla birlikte Hindistan yeniden doğdu

1,4 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan'da koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sayesinde hava kirliliği ciddi oranda azaldı. Fabrika atıklarının durmasıyla Ganj nehrinin suyu içilebilecek seviyeye geldi.

Karantinayla birlikte Hindistan yeniden doğdu

Hindistan’ın yeni tip corona virüs salgınını engellemek için uyguladığı genişletilmiş karantina politikası, okulları, işyerlerini, fabrikaları ve ulaşımı kapatarak insanları evde kalmaya zorladı.

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Karantinayla birlikte Hindistan yeniden doğdu

DÜNYANIN EN KİRLİ ALTINCI ÜLKESİNDE HAVA TEMİZLENDİ
Ayrıca, dünyanın en kirli 10 ülkesi arasında 6.sırada olan Hindistan’da havanın temizlenmesine yol açtı.

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Karantinayla birlikte Hindistan yeniden doğdu

Kronik bronşit şikayeti olan ve sabah yürüyüşlerine artık rahat bir şekilde başlayabilen Kunal Chopra, “Bu harika bir değişim. Hava çok daha taze ve nefes alma sorunlarım azaldı” ifadelerini kullandı.

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Karantinayla birlikte Hindistan yeniden doğdu

HER YIL İKİ MİLYON İNSAN KİRLİLİKTEN ÖLÜYOR
Küresel Sağlık ve Kirlilik İttifakı'nın Aralık 2019 raporuna göre, Hindistan’da her yıl 2 milyondan fazla insanla kirlilikle ilgili nedenlerden dolayı ölüyor ve dünyada kirlilik nedeniyle en yüksek ölüm oranına sahip.

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