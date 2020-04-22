Karantinayla birlikte Hindistan yeniden doğdu

HER YIL İKİ MİLYON İNSAN KİRLİLİKTEN ÖLÜYOR

Küresel Sağlık ve Kirlilik İttifakı'nın Aralık 2019 raporuna göre, Hindistan’da her yıl 2 milyondan fazla insanla kirlilikle ilgili nedenlerden dolayı ölüyor ve dünyada kirlilik nedeniyle en yüksek ölüm oranına sahip.