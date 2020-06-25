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  3. 25 Haziran 2020 14:10

Karargahın ışıkları sabahın ilk saatlerine kadar sönmedi

Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün yanı sıra halkın huzur ve güvenliği için görev yapan Mehmetçik, vatan topraklarını, mavi vatan ve semalarını korumaya devam ediyor.

Karargahın ışıkları sabahın ilk saatlerine kadar sönmedi

Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün yanı sıra halkın huzur ve güvenliği için görev yapan Mehmetçik, vatan topraklarını, mavi vatan ve semalarını korumaya devam ediyor.

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Karargahın ışıkları sabahın ilk saatlerine kadar sönmedi

Faaliyetler kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 5 önemli operasyonu aynı anda yürüten TSK'da yapılan tatbikatlar da göz önüne alınınca Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri personelinin tamamına yakını sahada görev almayı sürdürüyor.

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Karargahın ışıkları sabahın ilk saatlerine kadar sönmedi

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekat bölgelerindeki normalleşme ve terörle mücadele faaliyetlerini sürdüren Mehmetçik, Kuzey Irak'taki teröristlerle mücadele harekatlarını da kararlılıkla icra ediyor.

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Karargahın ışıkları sabahın ilk saatlerine kadar sönmedi

Bunların yanı sıra İdlib'de uluslararası anlaşma ve mutabakatlar çerçevesinde görevli TSK, Libya Hükümeti'nin daveti üzerine de Libya'da askeri eğitim ve danışmanlık hizmeti verirken, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini de sürdürüyor.

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