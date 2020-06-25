Karargahın ışıkları sabahın ilk saatlerine kadar sönmedi
Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün yanı sıra halkın huzur ve güvenliği için görev yapan Mehmetçik, vatan topraklarını, mavi vatan ve semalarını korumaya devam ediyor.
Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün yanı sıra halkın huzur ve güvenliği için görev yapan Mehmetçik, vatan topraklarını, mavi vatan ve semalarını korumaya devam ediyor.
Faaliyetler kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 5 önemli operasyonu aynı anda yürüten TSK'da yapılan tatbikatlar da göz önüne alınınca Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri personelinin tamamına yakını sahada görev almayı sürdürüyor.
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekat bölgelerindeki normalleşme ve terörle mücadele faaliyetlerini sürdüren Mehmetçik, Kuzey Irak'taki teröristlerle mücadele harekatlarını da kararlılıkla icra ediyor.