Karateci kadına boksör kocasından şiddet!
Adana'da 32 yaşındaki profesyonel karateci genç kadın, boksör eşi tarafından öldüresiye dövüldü. Kadına şiddetin son örneğinde mağdur kadın "Zayıf noktalarımı çok iyi biliyordu. Ne zaman dayak yesem, ilk kafama vururdu. O darbelerden sonra kendime gelemiyordum" dedi.
Adana'da 36 yaşındaki Zülküf C. , 32 yaşındaki eşi İranlı Galavizh A.’ı öldüresiye dövdü. İranlı Galavizh A.’ın ülkesinde karate şampiyonluklarından altın ve gümüş madalyalar kazandığı ortaya çıktı. dedi. Kendisini darbeden eşinin de boksla ilgilendiğini kaydeden Amirabad, “Zayıf noktalarımı çok iyi biliyordu. Ne zaman dayak yesem, ilk kafama vururdu. O darbelerden sonra kendime gelemiyordum. En son dövmesinde de aynı şey oldu. Çok telaşlandım"
Türkiye'ye 2015 yılında geldikten sonra Adana'da tanıştığı Zülküf C. ile hayatını birleştiren İranlı Galavizh A., bu evlilikten bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Daha önceki evliliğinden de bir kız çocuğu olan Galavizh A.ve Zülküf C., ilerleyen yıllarda şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Yaklaşık 1 ay eve gelmediği belirtilen Zülküf C. , 14 Nisan günü Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki eve geldi.
Zülküf C. , eşi Galavizh A.’a saldırarak dövmeye başladı. Galavizh A.'ı dakikalarca tokatlayıp, yerde tekmeleyen Zülküf C. , o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden eşinin ilk evliliğinden olan kızı A.F.J.'ye (16) de tehditler savurdu.
'SENİ YOK EDECEĞİM'
Görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden 'Lütfen bize yardım edin' notuyla paylaşan A.F.J., annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddete ve tehdide maruz kaldığını öne sürdü. Görüntülerde saldırganın Galavizh A.'ı dakikalarca dövdüğü, A.F.J.'ye, "Seni yok edeceğim. Çek, çek yaklaştır, makyaj yap. Benim sabah, öğle, akşam ekmeğimi yediniz nankörler" dediği ve tekrar dövmeye başladığı, eşine dönerek "Ben var ya seni öldürsem de ceza yemem. Benim yiyeceğim ceza 3-5 ay haberin olsun. Her şeyi göze alıyorum ben. 5 sene de 10 sene de yatsam göze alıyorum” ifadelerini kullandığı görüldü.