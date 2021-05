Karateci kadına boksör kocasından şiddet!

Türkiye'ye 2015 yılında geldikten sonra Adana'da tanıştığı Zülküf C. ile hayatını birleştiren İranlı Galavizh A., bu evlilikten bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Daha önceki evliliğinden de bir kız çocuğu olan Galavizh A.ve Zülküf C., ilerleyen yıllarda şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Yaklaşık 1 ay eve gelmediği belirtilen Zülküf C. , 14 Nisan günü Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki eve geldi.