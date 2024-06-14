Karavan vurguncusu dolandırıcılık çetesine suçüstü

E- ticaret ve ilan platformlarına yaz mevsiminin gelmesini fırsat bilerek verdikleri sahte karavan ilanlarının satışı ile ilgili kurulan çağrı merkezine ait açık hatlar üzerinden güven verici ve aldatıcı görüşmeler yaparak, vatandaşlardan kapora ve nakliye bedeli gibi bahanelerle aldıkları paraları suç örgütü üyelerine ait açılan başka hesaplara ya da çeşitli sanal kripto para platformlarına aktardıkları ve sanal kripto para birimlerine çevrilen paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edilen suç örgütünün birçok kişiyi dolandırdığını ve suç örgütü üyesi kişilerin hesaplarına 5 milyon 500 bin TL para giriş- çıkışı olduğu tespit edildi.