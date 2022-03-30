Karavana çevirdiği yolcu otobüsüyle il il geziyor
Antalya'da, yolcu otobüsünü karavana çeviren emekli mimar Selçuk Aslan (62), Türkiye turuna çıktı.
İstanbul'da yaşayan mimar Selçuk Aslan, 10 yıl önce emekli olup Antalya'ya yerleşti. Çalıştığı süre boyunca karavan yaşantısını hayal eden Aslan, emekli olunca karavan arayışına girişti.
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İstediği büyüklükte, zevkine göre döşenmiş bir karavan bulamayan Aslan, kendi karavanını tasarlamaya karar verdi. Yıllarca yolcu taşıyan bir otobüsü satın alan Selçuk Aslan, içini tamamen kendisi tasarladı.
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İhtiyaç duyduğu eşyaların tamamını karavana yerleştiren Aslan, fırın, buzdolabı, oturma grubu, tuvalet, çamaşır makinesi ve yatak odasını yerleştirdiği 30 metrekarelik karavanda yaşamaya başladı.
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ayda bitirilen karavanla Akdeniz sahilinde tura başlayan Aslan'a eşi de zaman zaman eşlik ediyor.
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