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Karavana çevirdiği yolcu otobüsüyle il il geziyor

Antalya'da, yolcu otobüsünü karavana çeviren emekli mimar Selçuk Aslan (62), Türkiye turuna çıktı.

Karavana çevirdiği yolcu otobüsüyle il il geziyor - Resim: 1

İstanbul'da yaşayan mimar Selçuk Aslan, 10 yıl önce emekli olup Antalya'ya yerleşti. Çalıştığı süre boyunca karavan yaşantısını hayal eden Aslan, emekli olunca karavan arayışına girişti.

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Karavana çevirdiği yolcu otobüsüyle il il geziyor - Resim: 2

İstediği büyüklükte, zevkine göre döşenmiş bir karavan bulamayan Aslan, kendi karavanını tasarlamaya karar verdi. Yıllarca yolcu taşıyan bir otobüsü satın alan Selçuk Aslan, içini tamamen kendisi tasarladı.

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Karavana çevirdiği yolcu otobüsüyle il il geziyor - Resim: 3

İhtiyaç duyduğu eşyaların tamamını karavana yerleştiren Aslan, fırın, buzdolabı, oturma grubu, tuvalet, çamaşır makinesi ve yatak odasını yerleştirdiği 30 metrekarelik karavanda yaşamaya başladı.

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Karavana çevirdiği yolcu otobüsüyle il il geziyor - Resim: 4

ayda bitirilen karavanla Akdeniz sahilinde tura başlayan Aslan'a eşi de zaman zaman eşlik ediyor.

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