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Karayolu çöktü, yol trafiğe kapandı

Karabük-Eskipazar karayolu üzerinde dün ve bugün yaşanan çökmeler sonucu demir yolu da ulaşıma kapandı.

Kaynak: İHA
Karayolu çöktü, yol trafiğe kapandı - Resim: 1

Karabük-Eskipazar D-100 karayolunun 6 km'sindeki kısmı, sabah saatleri itibari ile tamamen çöktü.

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Karayolu çöktü, yol trafiğe kapandı - Resim: 2

Yolun yaklaşık 3 metre çökmesiyle, tonlarca toprak demir yoluna da zarar vererek kapattı.

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Karayolu çöktü, yol trafiğe kapandı - Resim: 3

Yaşanan çökmenin, daha önce Demiryolu ekiplerinin bölgede sondaj çalışmasını teknik yönden gerekli önemleri almayarak yapmasından ve etkili olan sağanak yağışlar sonrası meydana geldiği belirlendi.

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Karayolu çöktü, yol trafiğe kapandı - Resim: 4

Karabük - Eskipazar D-100 karayolunda yaşanan çökme sonucu yol trafiğe tamamen kapanırken, ulaşım ise karşı şeritten sağlanmaya başladı.

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