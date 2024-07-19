Karayolu çöktü, yol trafiğe kapandı
Karabük-Eskipazar karayolu üzerinde dün ve bugün yaşanan çökmeler sonucu demir yolu da ulaşıma kapandı.
Kaynak: İHA
Karabük-Eskipazar D-100 karayolunun 6 km'sindeki kısmı, sabah saatleri itibari ile tamamen çöktü.
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Yolun yaklaşık 3 metre çökmesiyle, tonlarca toprak demir yoluna da zarar vererek kapattı.
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Yaşanan çökmenin, daha önce Demiryolu ekiplerinin bölgede sondaj çalışmasını teknik yönden gerekli önemleri almayarak yapmasından ve etkili olan sağanak yağışlar sonrası meydana geldiği belirlendi.
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Karabük - Eskipazar D-100 karayolunda yaşanan çökme sonucu yol trafiğe tamamen kapanırken, ulaşım ise karşı şeritten sağlanmaya başladı.
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