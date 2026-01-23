  1. Anasayfa
  Karayoluna çığ düştü, vatandaşlar yolda kalan araçlarında mahsur kaldı!

Karayoluna çığ düştü, vatandaşlar yolda kalan araçlarında mahsur kaldı

Erzincan - Sivas kara yolu, Refahiye ilçesi Gemecik köyü yakınlarında çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Dondurucu soğukta çok sayıda vatandaş araçlarının içerisinde mahsur kaldı.

Kaynak: DHA / İHA
Karayoluna çığ düştü, vatandaşlar yolda kalan araçlarında mahsur kaldı - Resim: 1

Erzincan’da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiliyor. 


Karayoluna çığ düştü, vatandaşlar yolda kalan araçlarında mahsur kaldı - Resim: 2

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzincan-Sivas kara yoluna, Refahiye ilçesi Gemecik köyü mevkisine çığ düştü. 


Karayoluna çığ düştü, vatandaşlar yolda kalan araçlarında mahsur kaldı - Resim: 3

Akşam saatlerinde yaşana çığ sebebiyle kara yolu ulaşıma kapandı. 


Karayoluna çığ düştü, vatandaşlar yolda kalan araçlarında mahsur kaldı - Resim: 4

Yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, Karayolları Müdürlüğü ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. 

