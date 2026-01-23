Karayoluna çığ düştü, vatandaşlar yolda kalan araçlarında mahsur kaldı
Erzincan - Sivas kara yolu, Refahiye ilçesi Gemecik köyü yakınlarında çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Dondurucu soğukta çok sayıda vatandaş araçlarının içerisinde mahsur kaldı.
Kaynak: DHA / İHA
Erzincan’da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzincan-Sivas kara yoluna, Refahiye ilçesi Gemecik köyü mevkisine çığ düştü.
Akşam saatlerinde yaşana çığ sebebiyle kara yolu ulaşıma kapandı.
Yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, Karayolları Müdürlüğü ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
