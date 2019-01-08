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  3. 08 Ocak 2019 12:08

Karda düşmemek için nasıl yürünmeli ?

Karda veya buzlanmış zeminde yürürken nelere dikkat etmeli? Düşme, burkulma veya kayma anında nasıl hareket etmeli? Kırık ve çatlaklara ilk müdahale nasıl yapılmalı?İşte karda yürüme teknikleri...

Karda düşmemek için nasıl yürünmeli ?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Yard. Doç. Dr. Can Hürel, karda yürüme teknikleri ve alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

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Karda düşmemek için nasıl yürünmeli ?

"Öncelikle elleri cebe sokmamaya özen göstermek gerekiyor. Çünkü bu şekilde tutunma imkanınızı kaybedersiniz ve buna ek olarak dengenizi de sağlamakta zorlanırsınız

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Karda düşmemek için nasıl yürünmeli ?

Hava ne kadar soğuk olursa olsun elleri cebe sokmamak gerekiyor.

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Karda düşmemek için nasıl yürünmeli ?

Öte yandan elde torba ya da çanta gibi şeyler de taşımamak gerekiyor karda. Bu hem dengede durabilmek hem de düşerken bedeninizi kollamak için gerekli.

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