Karda düşmemek için nasıl yürünmeli ?
Karda veya buzlanmış zeminde yürürken nelere dikkat etmeli? Düşme, burkulma veya kayma anında nasıl hareket etmeli? Kırık ve çatlaklara ilk müdahale nasıl yapılmalı?İşte karda yürüme teknikleri...
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Yard. Doç. Dr. Can Hürel, karda yürüme teknikleri ve alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:
"Öncelikle elleri cebe sokmamaya özen göstermek gerekiyor. Çünkü bu şekilde tutunma imkanınızı kaybedersiniz ve buna ek olarak dengenizi de sağlamakta zorlanırsınız