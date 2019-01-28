Kardak'ta hareketli anlar ! Çelenk atamadılar...

Olayın yıl dönümü nedeniyle Bodrum'a 3,5 mil uzaklıktaki bölgede Sahil Güvenlik ekipleri ve Deniz Kuvvetleri, güvenlik tedbirleri aldı. Sabah saatlerinden itibaren Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 Türk savaş gemisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 bot, Kardak Kayalıkları'na yakın bir bölgede beklemeye başladı. Öğleden sonra 1 savaş gemisi daha bölgeye geldi. Kardak Kayalıkları'nda devriye atan Türk askerleri Yunan askerlerine gözdağı verdi.