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  3. 28 Ocak 2019 18:15

Kardak'ta hareketli anlar ! Çelenk atamadılar...

Kardak Kayalıkları'na her yıl çelenk atmak için gelen Yunan yetkililer kayalıklara yaklaşamadı.

Kardak'ta hareketli anlar ! Çelenk atamadılar...

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Kardak'ta hareketli anlar ! Çelenk atamadılar...

Kardak Kayalıkları'na her yıl çelenk atmak için gelen Yunan yetkililer, bu yıl kayalıklara bile yaklaşamadı. Kardak Kayalıkları olayının 23. yıl dönümü nedeniyle 3 savaş gemisi, 1 sahil güvenlik botu bölgede devriye atarak, Yunan askerlerine gözdağı verdi.

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Kardak'ta hareketli anlar ! Çelenk atamadılar...

Bodrum’un Gümüşlük Mahallesi'nin yaklaşık 3.5 mil uzağında olan Kardak Kayalıkları'nın 23’üncü yıl dönümünde Türk askerleri geniş güvenlik önlemleri aldı. 3 savaş gemisi 1 sahil güvenlik botu Kardak Kayalıkları'nın etrafında devriye atarak Yunan askerlerinin Kardak'a yaklaşmaması için gözdağı verdi. 30 Ocak 1996 tarihinde yaşanan Kardak krizinin ardından 23 yıl geçti.

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Kardak'ta hareketli anlar ! Çelenk atamadılar...

Olayın yıl dönümü nedeniyle Bodrum'a 3,5 mil uzaklıktaki bölgede Sahil Güvenlik ekipleri ve Deniz Kuvvetleri, güvenlik tedbirleri aldı. Sabah saatlerinden itibaren Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 Türk savaş gemisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 bot, Kardak Kayalıkları'na yakın bir bölgede beklemeye başladı. Öğleden sonra 1 savaş gemisi daha bölgeye geldi. Kardak Kayalıkları'nda devriye atan Türk askerleri Yunan askerlerine gözdağı verdi.

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