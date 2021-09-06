Kardeniz'de sel felaketinde sürüklenen tomruklar, balıkçılığı da vurdu

Büyük bir felaket yaşadıklarını belirten balıkçı Şerafettin Çaylı, “Biz balıkçılar olarak 1 Eylül itibarıyla sezonu açtık. Fakat deniz dibindeki kütükler nedeniyle tedirginlik yaşıyoruz. Devletimiz sağ olsun balıkçı arkadaşlarla bir ekip bunları topladılar. Biz kıyı balıkçılarıyız. Kıyı balıkçılarının malum olarak tekneleri ahşap ve biz kıyıya yakın yerlerde avlanıyoruz. Ağlarımız teknelerimiz kadar değerli, ağları kaybetme riskimiz var. İnşallah devletimiz bir çalışma yapar. Belki ‘belirlenen bölgelere girmeyin’ gibi bir uyarı olursa iyi olur bizim için. Gece biz genelde ay ışığı yokken palamuda bakıyoruz. En küçük 3 metre en büyük 12 metreye varan tomruklar var. Kayıklarımız da ahşap, batma tehlikemiz var” diye konuştu.