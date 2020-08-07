Kardeş katili ağabeyden kan donduran ifade

"15 GÜNDÜR NASIL ÖLDÜRECEĞİMİ TASARLIYORDUM" Ardından adliyeye sevk edilen Sinan Y., Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadenin ardından tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Verdiği ifade sırasında hakimle de tartıştığı iddia edilen Sinan Y., "Kardeşimi öldürmem için herhangi bir sebep yoktu. Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken Taha'nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşim Taha'yı öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum" dedi. Sinan Y., 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.