Kardeşine laf atan magandalara dehşeti yaşattı

Olay yerine gelen ağabey, laf atan kişilerin içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti. Araçtan inen adam, kardeşine laf attığı iddia edilen kişilere küfür ve hakaretler yağdırdı. Kardeşinin ve arkadaşlarının araya girmesi ile aracına binen ağabey, şüphelilerin olay yerinden ayrılmaya çalıştığı sırada aracına çarpması üzerine çılgına döndü.